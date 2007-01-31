Кучме с законом про Кабмин всё ясно

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что вопрос с законом о Кабинете министров решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кучма сказал в интервью журналистам.

По его словам, необходимо придерживаться Конституции, где все четко прописано.

«Сегодня они воспользовались тем, что есть техническая ошибка, но председатель парламента обязан просто выпустить данный закон, ему не нужно ставить ни вторую подпись, ничего, закон принят, а дальше процедуры известны», - сказал Л.Кучма.

«Я слышу, что премьер-министр и председатель Верховной Рады говорят, Виктор Андреевич (В.Ющенко), возможно, в данном законе есть какие-то неувязки?, так давайте ваши предложения. Мы готовы либо большинством, либо подавляющим большинством Ваши замечания учесть», - отметил Л.Кучма.

По его убеждению, нужно идти именно таким путем. “А если сегодня просто сказать, что ничего не произошло, то это приведет к дополнительному противостоянию”, которого, по словам Л.Кучмы, в сегодняшний Украины более, чем достаточно.