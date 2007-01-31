Погода на 1 - 5 февраля

1 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели. На крайней западе и юге страны днем пройдет мокрый снег, кое-где с дождем; в прикарпатских областях, а утром и днем и в Крыму сильные осадки. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах, а днем и в Крыму местами 25-30 м/с. Температура ночью в восточных областях и севере Левобережья 12-17° мороза, в западных областях и на юге Крыма 0-5° мороза, на остальной территории 4-9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и западе 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза. В Закарпатье сильный снег и мокрый снег, днем кое-где с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В горах сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 25-30 м/с, температура ночью 8-13°, днем 0-5° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

2 февраля ночью пройдет снег, мокрый снег (в Крыму и Приазовье с дождем), метели, в северных и западных областях небольшой снег; днем в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части слабый снег. Температура на протяжении суток 3-8° мороза (в Крыму и на юго-востоке около 0°); в северных областях ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза. 3 февраля без существенных осадков, только в западных областях умеренные, в северных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью в восточной половине страны 15-20° мороза, на остальной территории 10-15°, на крайней западе 3-8° мороза; днем 0-5° мороза, в восточной части до 9° мороза, в западных областях 0-5° тепла. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 2 февраля в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. В Закарпатье: 2 февраля без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0° (в горах ночью около 10° мороза, днем 2-7° мороза). 3 февраля утром и днем мокрый снег и дождь; температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла (в горах ночью около 10° мороза, днем около 0°). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

4 февраля в восточных и западных областях, ночью и в Приазовье и Крыму, а днем 5 февраля в большинстве западных областей пройдет снег, мокрый снег (в Крыму преимущественно дождь). На остальной территории небольшой снег, мокрый снег, на крайнем юге с дождем. Температура ночью 2-8° мороза, 4 февраля в восточных областях 8-13° мороза; днем от 5° мороза до 1° тепла, на юге от 1° мороза до 4° тепла; 5 февраля в северных областях ночью 6-12° мороза, днем 3-8° мороза, в южных областях 0-5° мороза; в Крыму 4 февраля ночью и днем 2-8° тепла, 5 февраля ночью 0-5° мороза, днем около 0°. В Закарпатье: временами снег, мокрый снег, кое-где с дождем. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в горах временами снег, ночью 5-10° морозу, днем 2-7° мороза.

В г. Киеве и области 1 февраля облачно. Снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°; по области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

2-3 февраля - переменная облачность. 2 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 6-11°, днем 4-9° мороза. 3 февраля ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег, мокрый снег; температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, ночью 2 февраля местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

4-5 февраля временами небольшой снег, мокрый снег. Температура 4 февраля ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; 5 февраля ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.