В истории с Кушнаревым всплыл конфликт с бородой

В Службе безопасности Украины опровергают информацию, распространенную отдельными СМИ о поступлении анонимного письма с угрозами в адрес бывшего народного депутата Евгения Кушнарева, который был смертельно ранен во время охоты в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Официально я заявляю, что на протяжении 2005-2006-2007 гг., в управление СБУ в Харьковской области не поступало обращений, писем или других материалов относительно угрозы жизни или здоровью господина Кушнарева», - сказала она.

«Относительно тех слухов, которые были распространены. это достаточно старая ситуация», - добавила она, объяснив при этом, что в 2004 году СБУ стало известно, что Е.Кушнарев получил какое-то письмо с угрозами в свой адрес. Впрочем, она заметила, что после получения этого листа Е.Кушнарев к СБУ не обращался, поскольку сам знал, кто был автором этого письма.

По словам М.ОСТАПЕНКО, тем не менее со своей стороны СБУ стало известно об этом письме и ее сотрудники проверили, насколько реальными могут быть эти угрозы и от кого они идут. Да, было установлено, что автором письма является один из бизнесменов Харьковской области, у которого в то время с Е.Кушнаревым, который тогда возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, возник конфликт. В частности, как объяснила пресс-секретарь, конфликт возник из-за отказа Е.Кушнарева предоставить в аренду бизнесмену охотничьи угодья в Изюмском районе Харьковской области.

По ее словам, сотрудники СБУ провели устно «профилактическую беседу» с этим бизнесменом.

Она также заметила, что следственные органы, которые расследуют обстоятельства получения Е.Кушнаревым ранения, уже сделали свой вывод. «СБУ никакой взаимосвязи с этим случаем трехлетней давности не видит», - сказала М.ОСТАПЕНКО.