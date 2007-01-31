ООН призывает Шуфрича и Джарты заняться отходами

Специальный докладчик ООН по вопросу о токсичных отходах Окечукву ИБЕАНУ призвал власти Украины не допустить превращения страны в свалку токсичных отходов из соседних государств.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом он заявил на пресс- конференции в Киеве, подводя итоги своего визита в Украину.

В частности, он заявил, что Украина столкнулась с серьезными проблемами в сфере охраны окружающей среды, которые вызваны наличием на территории страны большого количества опасных химических веществ и токсичных отходов, оставшихся в наследство с советских времен и пополняющихся сейчас незаконным ввозом отходов из соседних государств.

О.ИБЕАНУ сообщил, что на территории Украины имеется огромное количество токсичных и опасных продуктов и отходов, полученных в наследство от мощного советского промышленного комплекса. В частности, украинцам достались немалые запасы уже запрещенных пестицидов.

«В ходе своего визита я более детально попытался разобраться с двумя такими случаями, которые касаются премикса в Закарпатье и кислой смолы во Львовской области. Но я думаю, что это, к сожалению, не все случаи незаконного ввоза токсичных отходов», - заявил О.ИБЕАНУ.

Он добавил, что проблема существует, и есть некоторые основания полагать, что сложившаяся ситуация отчасти вызвана близким соседством Украины со странами, вступившими в Европейский Союз, где существуют строгие правила управления токсичными отходами.

«Эти два проверенные случая говорят о срочной необходимости обеспечить адекватный контроль на границе и составить четкий перечень материалов и товаров, которые можно импортировать в страну», - заявил Спецпредставитель ООН.

Он призвал украинские власти открыто говорить с населением о сложившейся ситуации и выполнять свои международные обязательства по изъятию из оборота всех опасных химических веществ, а также предпринимать меры для того, чтобы все химикаты производились, использовались или перерабатывались при максимальном сокращении рисков для людей и окружающей среды.

В ходе визита в Украину Специальный докладчик встретился с представителями министерства по охране окружающей среды, министерства внутренних дел, охраны здоровья, юстиции и министерства иностранных дел, а также с депутатами, правозащитниками, представителями неправительственных организаций и агентств ООН. С целью получить информацию из первых рук и увидеть все своими глазами 22-25 января О.ИБЕАНУ посетил Львов, Ужгород, Новый Раздел, Берегово, а также села Велика Бакта, Мужиево и Шом. Именно оттуда поступили сигналы о незаконном ввозе в Украину запрещенных токсичных веществ.

Спецдокладчик ООН подготовит доклад о визите в Украину и представит его на рассмотрение Совета по правам человека.