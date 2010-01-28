БЮТ: Партия регионов держит Киевский суд в осаде

В БЮТ заявляют, что Партия регионов продолжает держать в осаде Киевский апелляционный административный суд.

Как сообщает пресс-служба Украинской социал-демократической партии, об этом заявила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правосудия, заместитель председателя фракции БЮТ Елена ШУСТИК.

«Регионалы продолжают держать в физической и психологической осаде Киевский апелляционный административный суд. Не имея на то никаких оснований, они устроили в суде дежурство: на смену Валерию БОНДЫКУ, Юрию МИРОШНИЧЕНКО и Эльбрусу ТЕДЕЕВУ пришли Дмитрий ПРИТЫКА, Игорь ПЛОХИЙ, Леонид ФЕСЕНКО, Эдуард ПАВЛЕНКО. Последний сегодня (с 14.39 до 16.00) незаконно находился в кабинете начальника отдела документального обеспечения и контроля, где происходит распределение дел», - рассказала она.

«Они уже опустились до того, что посылают «штурмовать» суды бывших судей. Леонид ФЕСЕНКО – был председателем апелляционного суда Луганской области, Дмитрий ПРИТЫКА - председателем ВХСУ. Кому как не им знать, что статья 126 Конституции строго запрещает любое влияние на судей. Судьи бывшими не бывают, потому я даже допустить не могла, что эти уважаемые законодатели превратятся в марионеток политиков и забудут о судейской чести», - сказала Е.ШУСТИК.

«Присутствием «регионалов» судьям и аппарату, кроме психологического дискомфорта, нанесен еще и материальный вред. Более 200 человек могут не получить заработную плату за январь, поскольку председатель суда Анатолий ДЕНИСОВ, протестуя против правовой анархии, был вынужден временно оставить свое рабочее место, и не смог подписать платежные документы», - сказала народный депутат.

Она также отметила, что «регионалы» инициировали увольнение председателя суда и четырех неугодных судей.

«Партия регионов применяет право силы везде. Каждый юрист сейчас видит, какой ужас может случиться с судами в случае узурпации власти этими «законниками», - отметила Е.ШУСТИК.