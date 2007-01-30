Луганских должников оставили без воды и канализации

Областное коммунальное предприятие «Лугансквода» при помощи систем «Спрут» и «Зигзаг» начало отключать от водоснабжения и канализации квартиры должников в Луганске.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, работы по отключению осуществляют специалисты «Полтававодоканал», где и были разработаны системы «Спрут» и «Зигзаг», которые действуют по принципу медицинского зонда.

Так, в Артемовском и Октябрьском районах уже отключено 9 квартир должников. В «черном» списке свыше 400 квартир, хозяева которых не платят за воду свыше 3 месяцев и долг которых превышает 500 грн.

Как отметили в пресс-службе, отключают должников после обязательного предупреждения жильцов лично и под подпись.