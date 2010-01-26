СБУ задержала человека, вымогавшего 64 тыс. долларов у главы РГА

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины выявили и задержали вымогателя, который, угрожая расправой, требовал у председателя одной из райгосадминистраций 64 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 16 января с.г. в Службу безопасности Украины с заявлением обратился глава районной государственной администрации. Чиновник сообщил, что еще в конце декабря на заборе собственного дома он нашел самодельное взрывное устройство. Впоследствии вблизи жилища прозвучал взрыв, и начали поступать телефонные звонки и СМС от неизвестного с угрозой физического уничтожения в случае неуплаты денег.

В Службе безопасности Украины быстро установили лицо вымогателя. Им оказался уроженец с.Рацево Чигиринского района. По его словам, он прибег к шантажу «по личным мотивам».

Злоумышленник передан в милицию, которая возбудила против него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Ему угрожает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Материалы также переданы в прокуратуру Черкасской области.