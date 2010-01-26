Евро на межбанке устремился вниз

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0790/8,0915 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,0820/8,0885 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 8,0765/8,0885 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2664/0,2669 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2665/0,2671 грн./рубль. К закрытию цены снизились до уровня 0,2664/0,2667 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,3924 рубля за доллар (+0,3634).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4170 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3840/11,4040 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3880/11,3980 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,3725/11,3930 грн./евро.