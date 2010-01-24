Укрзализниця разрабатывает формат электронного документа для грузов

Укрзализниця совместно с Министерством транспорта и связи Украины разрабатывает формат электронного перевозочного документа и порядок его применения во время перевозки грузов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укрзализници, эти мероприятия осуществляются на выполнение распоряжения Кабинета министров N 1557-р от 16 декабря 2009 года.

“Сегодня технология оформления перевозочных документов при транспортировке грузов позволяет одновременно пользоваться их электронными копиями для отчетности и расчета с грузовладельцем. Однако юридическую силу имеет лишь документ, оформленный на бумажном носителе. Мы ставим перед собой задачу создать электронный документ, а бумажными будут лишь его копии”, – объяснил заместитель начальника главного коммерческого управления Укрзализници Андрей МИРОШНИКОВ.

Он сообщил, что технические предпосылки для формирования электронного перевозочного документа уже есть, в настоящее время проводится работа относительно системы его защиты, в частности, создание цифровых подписей. Это позволит отказаться от традиционных голограммы или бланков суровой отчетности.

Согласно с распоряжением правительства, железные дороги Украины во время грузоперевозок в пределах государства должны перейти на электронные документы в III квартале 2011 года.

По словам А. МИРОШНИКОВА, на постсоветском пространстве Украина сделает это одной из первых.