Украинские трудовые мигранты в России создают свой профсоюз

Российско-украинский информационный центр инициирует создание профсоюза, который будет заниматься проблемами украинцев, работающих в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании “круглого стола” на тему: ”Новая миграционная политика России: угроза или возможности для Украины”, организованном российско-украинским информационным центром.

Как отметил в интервью журналистам социальный психолог Олег ПОКАЛЬЧУК, такая инициатива выдвинута не сегодня, уже были проведены соответствующие консультации с российскими чиновниками. “Я связываю это лично с тем, что россиянам необходимо переструктурировать рынок рабочей силы, и они, очевидно, заинтересованы в том, чтобы там работали люди из ближнего зарубежья, знающие русский язык, не вызывающие ксенофобских реакций населения. Это принцип самопомощи, самоорганизации. Если будет создаваться бюрократический аппарат, то я буду против”, - сказал он.