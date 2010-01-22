Партия регионов: галичане такие же украинцы, как и донеччане

Сегодня в 17.00 во Львове стартовал автопробег по случаю Дня Соборности под лозунгом «За единство Украины!», в котором принимают участие сотни автомобилей, украшенных символикой Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации Партии регионов, автопробег пройдет по улицам Львова и завершится на площади в центре города, где будет проходить народное вече - возле памятника Т.Шевченко.

В комментарии УНИАН народный депутат Украины, руководитель избирательной кампании кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА во Львовской области Александр ГОРОШКЕВИЧ, отметил необходимость единения Востока и Запада Украины.

«Этот праздник мы должны воспринимать как то, что мы идем друг навстречу другу. Галичане такие же украинцы, как жители Донецкой области», – отметил А.ГОРОШКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 18.00 на площади возле памятника Т.Шевченко во Львове начнется народное вече с участием кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Во время мероприятий по случаю Дня Соборности Украины общественный порядок во Львове охраняют 623 работника милиции.