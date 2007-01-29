Таймер, Сервер, Кенеди, Литвин - такие имена давали детям в Украине в 2006 году

На протяжении 2006 года в Украине были популярными около 20 имен, сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции Украины за прошлый год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в прошлом году, по словам министра, при регистрации младенцев самыми распространенными женскими именами были София, Дарья, Дария, Кристина, Анна, Мария, Виктория, Екатерина, Анастасия, Елизавета и Валерия. Мальчиков очень часто называли Вадимами, Романами, Глебами, Владиславами, Максимами, Данилами, Денисами и Андреями. В зависимости от региона, были распространены также имена Богдан, Назар, Арсен, Тарас, Зоряна.

Среди редких имен наиболее употребляемыми в 2006 году были Злата, Есения, Сабина, Сабрина, Николь, Лиана, Лия, а также Герман, Эрик, Эмиль, Рувим и Ренат.

В честь политиков, как утверждают работники РАГСов, детей в прошлом году, как правило, не называли. Так, имя Виктор в настоящее время встречается очень редко. А имя Юлия одинаково популярно уже много лет.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что все реже украинцы дают детям традиционные имена, такие как Галина, Нина, Людмила, Лариса, Зинаида, Валентина, Григорий, Леонид, Степан, Анатолий, Сергей и Петр. Большей частью, так называют новорожденных в честь кого-то из родственников.

Практически исчезли популярные в 80-х годах такие имена как Анжела и Жанна.

Вместе с тем, в палитре имен, которыми украинцы называют детей, ежегодно появляются все больше редких и необычных. При этом девичьи имена более разнообразны и более современны. Сильное влияние на это, по словам министра, имеют популярные книги и сериалы. Достаточно много также библейских и исторических имен.

Так, на протяжении 2006 года в Крыму были зарегистрированы такие необычные имена как Ирис, Ратибор, Дарвин.

В Винницкой области – Моисей, Серафим, Соломон, Магдалена.

В Волынской области – Эра, Кармелита, Магдалина.

В Днепропетровской – Добрыня, Адам, Елисей, Максимилиан, Платон, Спартак, Ясер, Аполлинария, Графиелита, Джасмин, Шакира.

В Донецкой – Егорька, Дарий, Аттилло, Ариадна, Эсмеральда, Кармен.

В Житомирской – Шохруххон, Эсфирь, Залман-Исраэль.

В Закарпатской – Ижак, Авель, Мими, Мальвина.

В Запорожской – Парно, Князь, Эллада, Деврадж.

В Ивано-Франковской – Рипсиме, Брооклин, Кинга, Адельфина.

В Кировоградской – Флорин-Даниэль, Мадонна, Эбигеиль Грейс.

В Луганской – Фарада, Платон, Фабиан, Фаня, Аэлита.

Во Львовской – Ангел, Нобель, Ольвия.

В Николаевской – Авраам, Тамерлан, Измаил, Анни, Мария-Магдалена, Ника-Гаэтана, Шукрия, Зарджиния, Женивьева.

В Одесской – Маршал, Серафим, Гамлет, Озодахон, Жуйжуй, Абдульжакиль, Русалка.

В Полтавской - Ахлидин, Дамир Роланд, Дзвинка-Иванна, Мерисабель.

В Ровенской – Лев-Леонид, Евстафий-Станислав, Роксолана.

В Сумской – Михаил Нанух, Кармелитта.

В Тернопольской – Энжелин ВАН-Ю.

В Харьковской – Кенеди, Шахид, Жюльен-Алексей, Аврора, Марфа.

В Херсонской – Литвин, Инна-Инесса, Александра-Аврора.

В Хмельницкой – Михаил, Артур-Иоанн, Иулиена.

В Черкасской – Иглесиас Армандо.

В Черновицкой – Гедеон, Кристьян, Иуде.

В Черниговской – Одиссей, Мелодия, Мандинахон.

В г. Киеве – Кай, Эмир, Мехрана, Млана.

В г. Севастополе - Феолент, Сильвам Надежда, Иулиания, Зийода, Милеша.

А наиболее необычными случаями регистрации имен новорожденных в 2006 году были – Принцеза, Черешня, Царица (в Закарпатской области), Принцесса (в Днепропетровской области), Золушка (в Полтавской и Днепропетровской областях), Атландита (в Ивано-Франковской области), Мадагаскар (в Запорожской области), Таймер (в Луганской области), Сервер (в Запорожской области), Космос (в Донецкой области) и Лимон (в Закарпатской области).