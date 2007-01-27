Президент: Нацисты уничтожили полтора миллиона украинских евреев

Украинский народ, переживший Голодомор 1932–1933 годов и знает, что такое геноцид, сегодня, в Международный день жертв Голокоста, выражает свои искренние соболезнования всему мировому еврейству.

Об этом заявил в обращении Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю скорбного дня.

«Украинцы всегда свято будут беречь память о погибших во время Второй мировой войны», – отмечается в обращении, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

Президент напомнил, что во время Второй мировой войны нацистами было уничтожено свыше полутора миллиона украинских евреев, «потеряно сотни еврейских общин, обогащавших на протяжении веков национальную жизнь Украины».

«Украинское государство прилагает и будет прилагать все усилия, чтобы проявления ксенофобии и антисемитизма в современном мире больше никогда не стали краеугольным камнем чьей-то государственной политики», – отметил В.ЮЩЕНКО.