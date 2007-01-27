В Кировоград контрабандой ввезли ”Ferrari”

Службой по борьбе с контрабандой и охраной Кировоградской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабандного ввоза автомобиля „Феррари” стоимостью по меньшей мере 150 тыс. евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный инспектор связей с общественностью Кировоградской таможни Светлана САМСОНОВА.

По ее словам, местный житель ввез на территорию Украины новый автомобиль „Феррари S 430” красного цвета, указав его стоимость в сумме 130 тыс. дол. США. Однако таможенников заинтересовал тот факт, что указанная модель автомобиля не значилась в ни одном из каталогов. В ходе проверки выяснилось, что такой модели транспортного средства не существует, а ввезено было „Феррари F 430”.

Результаты расследования показали, что данный автомобиль был зарегистрирован в Германии в 2005 году, поэтому на момент пересечения границы не мог быть новым, как заявил гражданин, а уже бывшим в пользовании.

„Соответственно. платежи на ввоз такого автомобиля существенно увеличились”, - подчеркнула С.САМСОНОВА.

Она добавила, что стоимость транспортного средства согласно предоставленным к таможенному контролю документам была ниже фактической. Согласно экспертизе, указанная модель «Феррари» в Германии стоит по меньшей мере 150 тысяч евро.

„Поскольку в таможенной декларации были указаны ложные сведения об автомобиле, это существенно повлияло на размер его налогообложения и повлекло недоимку налогов и сборов больше, чем на 200 тыс. грн.”, - сообщила работник таможни.

По ее словам, в конце 2006 года Службой по борьбы с контрабандой и охраной Кировоградской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 352 и 355 Таможенного кодекса Украины, а по результатам полученной экспертизы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УКУ (контрабанда).