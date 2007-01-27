Собственник 6 облгазов из Украины никуда не сбегал

Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег БАХМАТЮК опроверг информацию о том, что Генеральная прокуратура Украины объявила его в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске местным журналистам.

По словам О.БАХМАТЮКА, эта информация - «дешевый черный пиар». «Пусть такие методы борьбы останутся на совести тех людей, которые за этим стоят», - сказал О.БАХМАТЮК. «Я думаю, что эти материалы являются следствием моей позиции, в частности, и относительно газовых вопросов», - добавил он.

О.БАХМАТЮК также сообщил, что выходные дни с семьей проведет в Ивано-Франковске. По его словам, он не ощущает никакого давления и продолжает нормально работать.

Как сообщал УНИАН, 26 января российское издание «Деловая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Генеральная прокуратура Украины направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой объявить в розыск гражданина Украины О.БАХМАТЮКА.

Как писало издание, запрос украинской стороны направлен генпрокуратуре РФ в связи с уклонением О.БАХМАТЮКА от участия в следственных мероприятиях, проводимых ГПУ и УБОП МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).

По информации украинских СМИ, в конце 2006 года близкие к О.БАХМАТЮКУ структуры приобрели контрольные пакеты акций "Волынь-", "Закарпат-", "Львов-", "Ивано-Франковск-", "Черновцы-" и "Черниговгаз" у бывшего народного депутата Игоря ЕРЕМЕЕВА.

Генпрокуратура Украины расследовала уголовное дело о присвоении 410 млн. грн. средств ГК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» должностными лицами и акционерами ОАО «Ивано-Франковскгаз», ОАО «Львовгаз», ОАО «Закарпатгаз», ОАО «Черновцыгаз», ОАО «Волыньгаз», ПП «Промстройдеталь», ООО «СБ-Индустрия», ООО «Стройпрофсервис» и ООО «Станиславская торговая компания» в ноябре 2005 – марте 2006 года.

Прокуратура Закарпатской области 7 декабря 2006 года в рамках расследования уголовного дела провела выемку документов в помещении ОАО «Закарпатгаз».

Справка УНИАН. О.БАХМАТЮК занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» с 25 июля 2006 г. По 16 января 2007 г. курировал вопросы управления имуществом и корпоративными правами госкомпании. С 15 ноября 2005 г. и вплоть до назначения заместителем председателя правления занимал должность начальника управления экспертной оценки и корпоративного финансирования «Нафтогаза Украины».

До назначения в НАК О.БАХМАТЮК с января 2004 г. по ноябрь 2005 г. работал председателем ООО «Станиславская торговая компания» (г. Ивано-Франковск).