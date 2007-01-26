Выпускники детских интернатов вынуждены держатся вместе

В Донецкой области для детей-сирот, закончивших интернатные учреждения, будут создаваться социальные общежития. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности начальника службы по делам несовершеннолетних Донецкой облгосадминистрации Любовь МАРТЫНЕНКО.

По ее словам, детям таких категорий после окончания ими учебных заведений, "к сожалению, жилье предоставляется не в должном объеме". "Поэтому идет речь о создании социальных общежитий, где было бы возможно размещать этих детей уже после завершения их обучения в учреждениях", - сказала Л.МАРТЫНЕНКО.

По ее словам, в 2008 году для молодежи, окончившей интернатные учреждения, необходимо будет подготовить 500 квартир, а через год – еще 600.

"Мы изучили потребность в жилье по годам для детей, которые являются выходцами из интернатных учреждений. На следующий год эта потребность составит около 500 квартир, через год это будет чуть больше 600 квартир…То есть, в среднем нам нужно будет 550 квартир либо социального жилья ежегодно", - добавила Л.МАРТЫНЕНКО.

Как положительный опыт она отметила, что подобное общежитие уже существует в Горловке, а вскоре такие же социальные общежития будут созданы в Константиновке и Мариуполе.