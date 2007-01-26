В Донецке соберутся лучшие голубятники

В Донецке во дворце спорта "Дружба" 27-28 января пройдет международная выставка голубей "Голубь - оберег шахтерского края".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в открытии выставки примут участие председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, городской голова Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, президент Всеукраинской Ассоциации голубятников Леонид ДЕРКАЧ.

В выставке принимают участие члены областной ассоциации голубятников им. Александра Брагина (бывший президент ФК "Шахтер", погиб при взрыве на стадионе 15 октября 1995 г. – УНИАН), члены Всеукраинской Ассоциации голубятников, Всеукраинской национальной федерации любителей почтово-спортивного голубеводства, а также голубятники из России, Молдовы, Литвы, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии.