Ющенко разрешил продать Укртелеком и Одесский припортовый завод

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон №580-V «О внесении изменений в некоторые законы Украины», принятый парламентом 11 января 2007 года, которым снимается запрет на приватизацию ВАТ «Укртелеком» и Одесского припортового завода.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, к предыдущей редакции закона от 6 декабря 2006 года глава государства применил право вето и предложил внести в закон ряд изменений. При принятии новой редакции закона Верховной Радой все предложения Президента Украины были учтены.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизованы, утвержденные Законом «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Также законом признаны утратившими силу законы «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком» и «О приостановке действия Закона Украины «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 32,8% акций ОАО “Укртелеком” и 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Укртелекома» и «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций этих ОАО. ФГИ также предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже.

Как отмечают в ФГИУ, данные предложения могут быть реализованы в случае подписания Президентом Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины” (закон ВРУ № 580), которым снимается запрет на приватизацию «Укртелекома» и Одесского припортового завода.

По информации пресс-службы ФГИУ, в ближайшее время Фонд планирует направить полный перечень объектов для приватизации в 2007 году на согласование в соответствующие министерства и ведомства, после чего он будет передан для утверждения в Кабинет Министров. В Фонде также отметили, что объекты из этого перечня, которые запрещены к приватизации, как и в случае с ОАО “Укртелеком” и ОАО “Одесский припортовый завод”, могут быть приватизированы лишь после подписания Президентом вышеупомянутого закона.

В 2007 году правительство планирует получить от приватизации госимущества 10,2 млрд. грн. (2,02 млрд. долл.).