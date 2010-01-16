Возле ЦИК расположено крупное подразделение внутренних войск

Органы Министерства внутренних дел не планируют усиливать охрану возле помещения Центральной избирательной комиссии в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«ЦИК охраняют представители управления государственной охраны. Милиция же в рабочем режиме будет патрулировать вокруг. Никакого усиления или баррикад, как это было в 2004 году, не будет. Но, безусловно, будем реагировать на просьбы управления госохраны. Хочу напомнить, что возле ЦИК находится одно из самых больших подразделений внутренних войск, потому реакция будет мгновенная», - сказал он.