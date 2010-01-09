Запрещено парковаться на главных улицах Днепропетровска

Днепропетровский горсовет запретил парковку автомобилей на 26 крупнейших улицах города во время неблагоприятной погоды в зимний период - гололеда и снегопадов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского головы Днепропетровска.

Горсовет мотивировал свое решение необходимостью обеспечить стабильную работу всех видов транспорта.

Горсовет обязал местный департамент транспорта и связи совместно с управлением ГАИ УМВД в Днепропетровской области разработать временные положения о принудительной эвакуации транспорта, который затрудняет проезд на этих улицах.

Также горсовет запретил предприятиям, кроме аварийных служб, проведение работ на проезжих частях этих улиц в период сложных погодных условий. 20 из 26 улиц списка находятся в центре Днепропетровска.