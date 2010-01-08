Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно относится к идее создания Украиной, Россией и Европейским Союзом консорциума по использованию газотранспортной системы Украины.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода», комментируя соответствующую идею, озвученную недавно лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧОМ.

«Я отношусь негативно. Почему Россия не предлагает консорциум по добыче своих газа и нефти с другими странами?» - спросил Президент.

Он отметил, что в Украине есть собственная компания - «Нафтогаз Украины», которая может “блестяще давать ответ на обеспечение транзита нефти и газа”.

«Зачем нам консорциум? Что, мы не можем организовать свою собственную монополию? Почему только Украина поднимает вопрос, как отдать свою ГТС?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он понимает, какой консорциум имел в виду В.ЯНУКОВИЧ. Президент напомнил, что 6 лет назад В.ЯНУКОВИЧ говорил о целесообразности создания консорциума на двустороннем уровне с Россией.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня надо ставить вопрос по-другому – привлечение иностранных инвестиций для модернизации украинской ГТС.