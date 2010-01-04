В Кабмине считают провокацией заявление о растрате денег на паспорта

Заместитель министра Кабинета министров Украины Сергей ЧЕБОТАРЬ называет провокацией заявление консорциума “ЕДАПС” о растрате средств, оплаченных гражданами для изготовления и выдачи паспортов и других документов.

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН Управлением по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Как отметил С.ЧЕБОТАРЬ, "это уже не первое грязное заявление консорциума «ЕДАПС», который длительное время паразитирует на миллиардных бюджетный средствах".

По его убеждению, заявление консорциума вызвано тем, что руководство правительства категорически требует размещения государственных заказов исключительно на тендерной основе. "Хозяева «ЕДАПСа» поняли, что ни за взятки, ни в результате грубого шантажа они не смогут на неконкурентной основе, без участия в тендерах получать государственные заказы. Кстати, консорциум лоббируется депутатом от фракции Партии регионов Василием ГРИЦАКОМ и другими «бизнесменами», за которыми тянется богатое уголовное прошлое", - отмечается в заявлении.

При этом в нем подчеркивается, что изготовлением паспортов занимается государственное предприятие полиграфкомбинат «Украина», подчиненное Министерству финансов, "и здесь нет никаких проблем".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, консорциум «ЕДАПС» распространил заявление, в котором обвинил правительство в растрате денежных средств, которые были предусмотрены на изготовление паспортов и других государственных документов.

В консорциуме заявляют, что такая ситуация на протяжении прошлого года «сложилась из-за того, что правительственные чиновники – первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, заместитель министра Кабинета министров Сергей ЧЕБОТАРЬ и ряд других «разворовывают деньги из государственного бюджета».

В то же время в ЕДАПС заверили, что консорциум, «чтобы не поломать людям планы на новогодние и рождественские праздники», в декабре 2009 года, “не получая ни копейки от государства, за собственные деньги выполнял взятые перед гражданами Украины обязательства. И отгружал в адрес МВД и других госведомств соответствующие бланки документов, защитные элементы к ним, производил обслуживание автоматизированных систем государственного документооборота».

В консорциуме заявляют, что в сложившейся ситуации, вынуждены остановить свою работу.