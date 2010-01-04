Польша сохранила для украинцев возможность работать без разрешений

Польская власть сохранила с 2010 года для граждан Украины, Беларуси и России возможность трудоустройства без официального разрешения на протяжении 6-ти месяцев в году.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в украинском консульстве в Варшаве, соответствующие изменения внесло в свое постановление Министерство труда и социальной политики Польши в 2009 году.

В частности, министерство, которое в 2007 году ввело возможность работы без разрешений для украинцев, белорусов и россиян в форме эксперимента до 2010 года, решило сделать постоянным такой механизм.

”Поляки признали успешным такой эксперимент, и решили его продолжать без ограничений”, - отметили в консульстве.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2007 году упростила доступ на внутренний рынок труда для граждан стран, которые имеют непосредственную границу с ней, для того, чтобы компенсировать дефицит трудовых ресурсов, вызванный массовой трудовой эмиграцией поляков.

В частности, польские власти разрешили гражданам Украины, Беларуси и РФ работать без разрешения 6 месяцев в году.

Для такого трудоустройства достаточно, чтобы работодатель зарегистрировал соответствующую заявку в центре трудоустройства.

Справка УНИАН. С начала действия упрощенного порядка трудоустройства в конце июля 2007 года по июль 2009 года польские работодатели зарегистрировали такие заявки для более 280 тысяч украинцев.

В первой половине прошлого года на украинцев зарегистрировано почти 120 тысяч заявок, в то время как за весь прошлый год их было немногим больше 140 тысяч.

Более 90% всех заявок на трудоустройство в рамках этого порядка регистрируется на граждан Украины.