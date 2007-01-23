Из Министерства строительства сделают два

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ будет реорганизовано в Министерство региональной политики и Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анатолий БЕРКУТА сегодня журналистам.

«Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства будет реформировано в две структуры. Планируется, что это будет Министерство региональной политики и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», - сказал А.БЕРКУТА.

По его словам, эти две отрасли находятся в неравном положении. Если строительство – отрасль, приспособленная к рыночным механизмам, то в жилищно-коммунальной сфере «еще и конь не валялся», сказал А.БЕРКУТА. Создание Министерства ЖКХ подразумевает и восстановление управлений ЖКХ в регионах, на городском и районном уровнях.

В то же время, отметил А.БЕРКУТА, необходим и орган, контролирующий ценообразование в тарифах на услуги ЖКХ. По мнению первого замминистра, это может быть отдельный или подчиненный центральной власти орган, подобный НКРЭ, который мог бы подправлять местные власти, безосновательно понимающие тарифы.

Как сообщил А.БЕРКУТА, для создания Министерства ЖКХ понадобится два месяца и 3-5 человек, которые будут заниматься подготовкой нормативных актов.

Он подчеркнул, что создание двух новых структур будет проходить в пределах средств, предусмотренных для Минстроя.

В то же время, по данным председателя подкомитета ЖКХ Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, «создание нового министерства займет полгода-год при существующем вакууме кадров».

Как отметил А.БЕРКУТА, среди сфер полномочий Министерства регионального развития будут строительство и градостроение. По данным первого замминистра, структуры, подобные Министерству регионального развития, существуют в России и Польше.

По его словам, Минстрой внесет свои предложения по реформированию министерства на рассмотрение Кабинета Министров до середины февраля т.г.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК ожидает, что Жилищный кодекс будет принят в апреле 2007 года и одновременно будет создано Министерство ЖКХ.