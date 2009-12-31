Вышла книга про сто мужчин Юлии Тимошенко

Новая книга Сергея Руденко «Мужчины Юлии Тимошенко» увидела свет в киевском издательстве «Саммит-Книга» .

В новой работе публициста собрана информация о более чем сотне мужчин, которые повлияли на жизнь Юлии Тимошенко.

«В этом списке есть президенты, прокуроры, судьи, любимые мужчины, адвокаты, друзья и оппоненты. Все те, без кого Юлия Владимировна не состоялась бы. Это - короткие рассказы о тех, кто сознательно или нет, но влиял на долю Тимошенко», - рассказывает Сергей Руденко. По его словам, он пытался избавиться от лишней эмоциональности. «В книге я делал акцент на фактах. Даты, эпизоды, цитаты, описанные ситуации, как по мне, дают представление о тех, кто вел Тимошенко к вершине власти», - говорит журналист.

Директор издательства «Саммит-Книга» Игорь Степурин отмечает, что «Мужчины Юлии Тимошенко» это – исключительно коммерческий проект. «Мы надеемся, что эта книга Сергея Руденко, как и предыдущие – «Вся президентская рать», «Вся Юлина рать», «Вся премьерская рать», будет иметь успех не только у украинского читателя. Мы планируем, что это издание будет продаваться и в России, и в Беларуси, и в других странах СНГ», - заявил он.