Из-за непогоды закрылся Харьковский аэропорт

11:15, 31 декабря 2009
Общество
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Сегодня из-за густого тумана прекратил работу Харьковский аэропорт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, утром погода позволяла работать, и два самолета рейсом на Киев и Москву были отправлены своевременно.

Рейс в Египет, запланированный на 8.00, отложен до 12.00.

Все вечерние рейсы отложены в связи с Новогодним праздником, отметил собеседник агентства.

 

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