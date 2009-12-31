Из-за непогоды закрылся Харьковский аэропорт
11:15, 31 декабря 2009Общество
1211
Сегодня из-за густого тумана прекратил работу Харьковский аэропорт.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, утром погода позволяла работать, и два самолета рейсом на Киев и Москву были отправлены своевременно.
Рейс в Египет, запланированный на 8.00, отложен до 12.00.
Все вечерние рейсы отложены в связи с Новогодним праздником, отметил собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter