Доллар на межбанке пошел в рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0215/8,0375 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2658/0,2668 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4940/11,5220 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4337/1,4339 долл./евро (вторник - 1,4425/1,4427 долл./евро).

Во вторник, 29 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9650 грн./долл.