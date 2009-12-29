Доллар снова перескочил за отметку 8

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9735/7,9865 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9835/7,9955 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 8,0190/8,0325 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2664/0,2669 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до уровня 0,2667/0,2672 грн./рубль. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2676/0,2682 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,9301 рублей за доллар (+0,2626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4360/1,4455 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5015/11,5230 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5200/11,5410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,5810/11,6005 грн./евро.