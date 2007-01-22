Столичные общежития перепрофилируют в жилые дома

К 2010 году столичные власти намерены отремонтировать общежития, которые переданы в коммунальную собственность, под жилые дома квартирного типа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, пока ведется разработка соответствующей программы реконструкции, проводится разработка проектно-сметной документации. Во сколько обойдется городскому бюджету реконструкция с отселением жильцов станет известно лишь после утверждения программы.

По данным Д.БАССА, в общей сложности до 2010 г. планируется реконструировать 468 общежитий. На некоторых объектах уже начались работы.

Планируется, что жильцов будут отселять на время ремонта в другие ведомственные общежитиям. Из них примерно 50% вернется в свои помещения, но уже реконструированные.

Как отмечают городские власти, они получат жилье по льготной цене - от 320 до 1 тыс. 600 грн. за квадратный метр. Киевляне, которые не смогут заплатить деньги за квартиры, будут продолжать живать в общежитии без снятия с квартирной очереди.