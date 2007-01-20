Ветер оставил без света почти 500 населенных пунктов Украины

В ночь с 18 на 19 января и с 19 на 20 января в результате сложных погодных условий (дождь и сильные порывы ветра) и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в девятнадцати областях и АР Крым произошло обесточивание 483 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, во Львовской области обесточено 138 н.п., Ивано-Франковской - 74 н.п., Ривненской - 48 н.п., Закарпатской - 9 н.п., Черновицкой - 9 н.п., Киевской - 14 н.п., Тернопольской - 32 н.п., Винницкой - 40 н.п., Волынской - 3 н.п., Житомирской - 15 н.п., Хмельницкой - 18 н.п., Черниговской - 15 н.п., Луганской - 18 н.п., Николаевской - 12 н.п., Херсонской - 8 н.п., Одесской - 2 н.п., Донецкой - 2 н.п., Харьковской - 1 н.п., Сумской - 1 н.п., АР Крым - 24 н.п..

В частности, в Сколивском районе Львовской области повреждена электролиния 110 кВ, что привело к прекращению питания контактной сети железной дороги на перегоне Сколе - Лавочное. С 22 час. 18 января на данном участке приостановлено движение пассажирских поездов, а именно: Москва - Ужгород, Ужгород - Винница, Ужгород - Чернигов, Львов - Лавочное. Для обеспечения дальнейшего движения поездов было задействовано 5 тепловозов, которые до 3 час. 19 января с аварийного участка в направлении до ближайших станций их отбуксировали. На обесточенном перегоне тепловозы продолжают работать. Восстановительные работы продолжаются. В 13 час. 25 мин. 19 января электроснабжение контактной сети возобновлено, движение электропоездов на данном участке осуществляется в обычном режиме.

В Тячевском районе в результате сильного ветра частично повреждены крыши (сорвано по несколько листов шифера и жести) 107 жилых домов. В Раховском районе частично повреждены крыши 58 жилых домов, повреждены крыши здания больницы в пгт Ясиня, общеобразовательных школ с. Видричка, пгт Ясиня, начальных школ пос. Вильховатый, Костиловка, детского сада пгт Ясиня и здания АТС пгт Ясиня и с. Богдан.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.