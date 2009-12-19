В Кременчуге из-за снегопада маршрутчики подняли тарифы

В Кременчуге Полтавской области из-за обильного снегопада маршрутчики подняли тариф с 1,75 грн. до 2 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое не согласованное с городской властью повышение тарифов они обосновывают увеличением расходов топлива при осуществлении перевозок по заснеженным дорогам.

"Вы же сами видите, что дороги плохо расчищены. Мы буксуем, еле ездим, но выполняем взятые на себя обязательства и перевозим пассажиров. Чтобы не работать в убыток тариф подняли до 2 грн.", - сказал водитель маршрутки.

Вместе с тем, по словам перевозчиков, микроавтобусы, которые осуществляют перевозки в обычном режиме перевозят пассажиров по цене 1 грн.

Напомним, вчера и сегодня в Кременчуге идет снег, что усложняет движение по автодорогам.