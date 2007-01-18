Антимонопольный комитет дожал Киевстар

С 22 января 2007 года ЗАО «Киивстар Дж. Эс. Эм.» вводит новый тарифный план без платы за соединение (ПЗС) «DJUICE FRESH», следуя рекомендациям Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене ПЗС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ, ссылаясь на официальное уведомление оператора, полученное Комитетом 17 января.

По информации оператора, в новом пакете стоимость минуты разговора составит 0,9 грн.

С введением нового пакета «DJUICE FRESH» все новые потребители подписавшейся услуги будут иметь возможность избрать тарифный пакет без ПЗС, а существующие — смогут перейти на пакет, сохраняя собственный номер.

«Введение еще одним крупнейшим мобильным оператором пакета без ПЗС для своих абонентов (с 15 января подобный пакет без ПЗС предложила компания UMC – УНИАН) - это реальная альтернативная и реальный результат", - отметил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

По его мнению, "принципиальным" в таких действиях крупнейших операторов является то, что "борьба Антимонопольного комитета с мобильными операторами не перешла в плоскость долговременной судебной волокиты, от которой потребителям никоим образом не стало бы лучше. А наоборот - компании пошли на снижение своей прибыли в интересах абонентов», - отметил А.КОСТУСЕВ.

Как сообщал УНИАН, с 15 января т.г. ЗАО «Украинская мобильная связь» (UMC), выполняя рекомендации АМКУ, ввело тариф без платы за соединение для абонентов подписавшихся на услугу «Джинс» со стоимостью минуты разговора 1 грн.

В ноябре 2005 года АМКУ рекомендовал двум лидерам мобильной связи Украины - UMC и "Киевстар" - до 4 декабря 2005 рассмотреть рекомендации комитета о возможной отмене платы за соединение при звонках мобильных абонентов, или обосновать ее необходимость.