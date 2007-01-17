Эдуард Прутник: регионам нужен телевизионный мегаканал

Областные государственные телерадиоорганизации не должны быть приватизированы, они должны стать базой мегаканала региональных общин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Севастополе председатель Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Эдуард ПРУТНИК.

„Областные телерадиоорганизации не должны быть приватизированы. Как общественное телевидение - это база УТ-1, общественное радио - это база Национальной радиокомпании, а вот подобные телерадиоорганизации, как здесь, должны стать базой мегаканала региональных общин”, - сказал Э.ПРУТНИК в интервью Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании.

По словам председателя Госкомтелерадио Украины, целью его приезда в Севастополь является „анализ проекта строительства нового помещения, нового комплекса для ТРК” (государственной региональной ТРК - УНИАН).

Э.ПРУТНИК выразил уверенность, что „будет позитивный вывод, комитет его согласует”.

Как сообщил руководитель Госкомитета, „уже заложены средства на техническое дооснащение всех телерадиоорганизаций, входящих в состав Гостелерадио, и мы в этом году бюджет выполним и закупим новое оборудование для Севастопольской телерадиоорганизации”.