Тимошенко об увеличении зарплат и дивидендах на миноритарные акции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за время пребывания у власти всегда пыталась реализовать социально ориентированные программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка».

«Собственно, каждый раз и в 2008-м, и в 2005-м годах мы ставили именно социальные программы. И в 2005-м, и в 2008-м году было наибольшее увеличение и пенсий, и заработных плат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство в проекте госбюджета на следующий год планировало 30% прибыли предприятий выделить на выплаты дивидендов владельцам миноритарных акций. По ее словам, в Украине около 11 миллионов граждан владеют такими минимальными пакетами акций.

«Но этот бюджет нам заблокировали», - сказала премьер.

По ее мнению, бюджет был умышленно заблокирован, поскольку любое доброе дело означает повышение авторитета правительства, что, по мнению его оппонентов, во время избирательной кампании является недопустимым.

Глава правительства также сообщила, что ее команда продолжит в 2010 году выплату компенсаций за утраченные депозиты и страховки советских времен.