2009 год может стать рекордно низким по количеству разводов

2009 год может стать рекордно низким по количеству официально расторгнутых в Украине браков, сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистические данные органов регистрации актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, на протяжении 11 месяцев 2009 года в Украине были расторгнуты 134 226 браков, и это самый низкий показатель за последнее десятилетие. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года, когда были растооргнуы 166 155 браков, количество разводов в текущем году снизилось на 20%.

Продолжается также тенденция к значительному превышению количества зарегистрированных браков над количеством разводов. Несмотря на то, что в 2009 году, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, наблюдается снижение регистрации браков на 1,47%, количество бракосочетаний превышает количество зарегистрированных разводов на 56%.

Наиболее прочные браки традиционно фиксируются в Закарпатской области. Так, с начала 2009 года в Закарпатье на каждые 4 брака приходился только один развод.

Три брака к одному разводу регистрировались в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях и в Киеве.

В остальных регионах с начала 2009 года на каждые два брака приходился приблизительно один развод.