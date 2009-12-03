Комитет ВР поддерживает идею Минпромполитики о кредитах

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины поддерживает инициативу Министерства промышленной политики проводить модернизацию предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности за счет кредитов под государственные гарантии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, соответствующий законопроект был презентован на заседании комитета.

Как отметила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, законопроект разработала рабочая группа при Министерстве промышленной политики по результатам совещаний с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с представителями предприятий горно-металлургического комплекса, состоявшееся 6 ноября в Мариуполе, и химической промышленности (Северодонецк, 14 ноября).

«Цель данного законопроекта - помочь горно-металлургическим предприятиям модернизировать и реконструировать свои производства, - отметила она. – При этом мы, конечно, должны понимать, что государственные гарантии для кредитования должны предоставляться не отдельным субъектам, а под конкретные программы инновационно-инвестиционной направленности».

Комитет принял решение доработать законопроект в рабочей группе, согласовать его с представителями предприятий и уже на следующей сессионной неделе вынести его на рассмотрение парламента.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также позитивно оценила продление на первый квартал 2010 года действия правительственного Меморандума с металлургами. «Я считаю, что пролонгирование Меморандума – это очень хорошая антикризисная мера. Ситуация на рынке металлургии еще довольно сложная, и мы не можем сегодня лишить ГМК государственной поддержки. Вместе с тем мы уже сегодня должны думать о том, как будем жить в посткризисный период».