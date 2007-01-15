Завтра будет облачно с прояснениями

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в восточных областях и на севере Левобережья небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах и восточной половине страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 3-5° мороза; днем 2-7° тепла, в Прикарпатье и юге Крыма до 11° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

17-18 января - облачно с прояснениями. Без осадков, только днем 18 января в северных областях и на крайнем западе страны местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму, а 18 января и в западных областях 0-5° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части до 11°.

19 января ночью в западных, северных областях, днем в Украине дождь и порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 0-6° тепла, в западных областях до 9° тепла, в восточных областях местами 1-2° мороза; днем 4-10° тепла, в западных, южных областях и в Крыму местами до 13°.

20 января без существенных осадков, только ночью в восточной половине страны дождь и мокрый снег. Ослабление ветра. Понижение температуры ночью до 4° тепла - 2° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье местами до 7° мороза, днем до 0-6° тепла, на крайнем западе до 4-9° тепла.

21-25 января - временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в южной части - преимущественно дождь. Колебание температуры: ночью от 0-6° тепла до 1° тепла - 5° мороза, днем от 2-8° тепла до 3° тепла - 3° мороза, в южной части от 5-10° тепла до 4° тепла - 2° мороза.

В Киеве и области во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла; по области ночью от 4° тепла до 1° морозу, днем 2-7° тепла.

17-18 января - облачно с прояснениями. Без осадков, только днем 18 января местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Темпераутра ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

19 января - дождь (ночью небольшой), порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. 20 января без существенных осадков. Ослабление ветра. Понижение температуры ночью до 3° тепла - 2° мороза, днем до 0-5° тепла.