ВР отказалась запретить конфискацию жилья за жилищно-коммунальные долги

Верховная Рада Украины отказалась запретить конфискацию жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» относительно запрещения конфискации жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам для населения Украины» проголосовали 212 народных депутатов из 442, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон, которым запрещается обращения взыскания по исполнительным документам на жилое помещение при наличии определенных условий, а именно: граждане постоянно проживают в нем, в том числе должны быть зарегистрированы в этом жилье; их совокупный месячный доход должен быть ниже установленного законом прожиточного минимума; наличие долгов, которые возникли в результате несвоевременной платы за содержание жилья и коммунальной платы, и обращения взыскания по ним; наличие перед гражданами задолженности по заработной плате, пенсиям, социальным выплатам и компенсации расходов от обесценивания денежных сбережений, других видов дохода; если эти граждане не отказывались от заключения договора о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

При этом действие указанного запрета носит временный характер: до погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, социальным выплатам и компенсации расходов от обесценивания денежных сбережений.

После первого неудачного голосования депутаты отправили законопроект на повторное первое чтение, за это проголосовали 239 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ инициирует запрещение конфискации жилья за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в связи с непомерным, по ее словам, ростом коммунальных тарифов у людей в разных регионах Украины накапливаются долги, за которые у них потом пытаются отнять жилье и продать его.

«Мы хотим сегодня прекратить эту ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.