Минск возобновил транзит нефти в Европу

Польский оператор трубопроводов PERN подтвердил факт возобновления транспортировки российской нефти по польскому сегменту нефтепровода "Дружба". В заявлении компании говорится, что подача нефти в полном объеме, скорее всего, будет восстановлена в ближайшие несколько часов.

Польский участок нефтепровода простирается от узла Адамово на польско-белорусской границе до г.Шведт (восток Германии). Отдельная ветвь идет на север к нефтяному терминалу в г.Гданьск.

Ранее стало известно, что возобновилась транспортировка российской нефти в Европу через территорию Белоруссии. По словам директора белорусского государственного нефтетранспортного предприятия "Гомельтранснефть-Дружба" Алексея Костюченко, российская нефть поступила в белорусскую систему около 22:30 по местному времени. Никаких деталей относительно объемов поставок он не сообщил.

По нефтепроводу "Дружба" российская нефть поставляется в Польшу, Германию, Украину, Словакию, Чехию и Венгрию.

Белоруссия с 1 января 2007 г. ввела пошлину на транспортировку российской нефти по территории республики в размере 45 долл. за тонну, определив плательщиком пошлины АК "Транснефть". Правительство Белоруссии объяснило это решение тем, что российский кабинет министров 8 декабря 2006г. в одностороннем порядке без надлежащего уведомления Белоруссии принял постановление, согласно которому с 1 января 2007 г. на поставляемую в республику нефть введена вывозная таможенная пошлина. Так, согласно постановлению правительства РФ, экспортная пошлина на сырую нефть составляет 180,7 долл./т, на светлые нефтепродукты - 134 долл./т, на темные нефтепродукты - 72,2 долл./т.

"Транснефть", в свою очередь, заявила о незаконности установления таможенной пошлины на транзит российского сырья, а Белоруссия 6 января 2007 г. начала незаконный отбор транзитной нефти. В итоге транспортировка российской нефти через территорию Белоруссии в направлении Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии была прервана, о первых остановках стало известно утром 8 января. "Транснефть" обвинила в срыве поставок белорусскую сторону.

10 января правительство Белоруссии на специально созванном заседании приняло решение отменить транзитные пошлины на российскую нефть. После этого в Москве начались российско-белорусские переговоры по вопросам транзита "черного золота".

Президент российской "Транснефти" Семен Вайншток заявил, что компания согласовала прокачку по трубопроводу "Дружба" 79 тыс. т нефти, которые находятся на территории Белоруссии.

РБК-Украина