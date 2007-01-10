На благотворительной вечеринке соберутся звезды шоу-бизнеса, спорта и политики

11 января 20-00 - благотворительная вечеринка “Ночь после Рождества”, на которую приглашены известные украинские звезды шоу-бизнеса, спорта и политики. В программе: щедрование, театрализованное действо, гадания в сочельник, выступления певцов, благотворительная лотерея и аукцион вещей известных в Украине людей и антиквариата. Средства, полученные во время вечеринки, пойдут в поддержку детского отделения Института онкологии АМН Украины. Ведущий вечера Андрей Джеджула.

Нужна аккредитация. Телефони:233-08-40, 8-067-492-08-89, e-mail: leniga@mail.ru.