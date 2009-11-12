Нормальный частник не купит шахту с долгами

Угольные шахты Украины нужно приватизировать, но только после принятия закона «Об особенностях приватизации угольной отрасли».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

«Позиция нашего профсоюза была и остается неизменной – мы готовы давать согласие и идти в ногу с тем, что касается приватизации. При условии вынесения на рассмотрение закона «Об особенностях приватизации угольной отрасли», - сказал лидер ПРУП. При этом он добавил, что «этот закон уже практически готов, прошел все слушания, закон очень важен и нужен угольной отрасли. Он прошел тщательную научную проработку, все согласились, что этот закон нужно принять и по этому закону приватизировать угольную отрасль».

В.ТУРМАНОВ отметил, что авторами данного проекта закона выступили представители Министерства угольной промышленности, отраслевого профсоюза и угольных научных учреждений. По его словам, закон охватывает и учитывает все нюансы приватизации угольных шахт в Украине. Глава ПРУП, в частности, отметил, что в этом законе учтено, что приватизация должна быть комплексной, и нельзя разрывать угольные предприятия на отдельные объекты. Он раскритиковал подход Кабинета министров к этому вопросу, когда правительство весной этого года предложило свой список шахт к приватизации, не согласовав его с профсоюзом.

«Мы категорически против, когда подпольно Кабмином принимается постановление о приватизации угольных предприятий – и все наши государственные предприятия, где где-то 6 шахт, где-то 8 шахт, где-то 4 шахты, а их распотрошили отдельно и предложили на рынке покупать любую шахту, - объяснил В.ТУРМАНОВ. - Нельзя так приватизацию проводить - могут сегодня купить лучшие шахты в угольной промышленности, а что делать с остальными шахтами?». В качестве примера он привел приватизацию шахт предприятия «Краснодонуголь», которое «было приватизировано в целостном комплексе». По мнению лидера ПРУП, продавая комплекс шахт одного угольного предприятия, можно учесть в цене непривлекательность некоторых угольных объектов. «Так, в «Луганскугле» сегодня 8 шахт, в «Шахтерскантраците» - 4 шахты - все покупайте, все берите – цена может будет меньше, там в законе все выписано», - сказал В.ТУРМАНОВ.

Кроме того, он отметил, что для развития отрасли, для ее приватизации необходимо решить вопрос о реструктуризации долгов: «У нас еще есть очень большие долги перед Пенсионным фондом и нормальный собственник, частник не купит сегодня шахту с долгами государства. Надо их списать, мы их никогда не погасим». По словам профлидера, в предлагаемом законе все предусмотрено.

Также В.ТУРМАНОВ подчеркнул, что «если угольное предприятие приватизируется, то как минимум 20 лет оно не должно менять профиль», и это тоже предусмотрено предлагаемым проектом закона. Он пояснил: «Перепрофилирование - это все то, что сегодня есть на этой шахте, быстренько изымают, отрабатывают, а потом бросают государству. И получается, что угольное предприятие прекратило существование».

Глава ПРУП сказал, что считает очень важным для страны принятие данного закона, который откроет дорогу к «открытой и честной приватизации в угольной отрасли». Но при этом он выразил сомнение, что в нынешней политической и экономической ситуации он будет принят. «Я могу инициировать этот закон, но знаю, что так его можно зарубить, потому что правящая коалиция сегодня его не поддержит», - заключил В.ТУРМАНОВ.