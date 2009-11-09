МИД предлагает охранять корабли вооруженным спецназом

Украина рассматривает возможность сопровождения спецназом судов с украинским экипажем.

Об этом заявил министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО в эфире Шустер Live.

"Мы внесли предложение, чтобы наш украинский спецназ, который будет финансироваться из бюджета, сопровождал корабли под украинским флагом и с украинским экипажем", - сказал он.

"Есть поручение Президента, согласовали с правительством, обеспечили, что с 2010 года мы выделяем финансирование, и таким образом мы будем пытаться заключить соглашение со всеми странами, потому что без разрешения этих стран мы не можем допустить вооруженные подразделения на корабли", - передает слова министра «Украинская правда».

П.ПОРОШЕНКО также заявил, что для этого необходимо "принять закон, которым разрешить использование вооруженных сил за рубежом в этих программах".

"Будет выезжать спецназ, который будет работать на условиях ротации, с собственным вооружением, чтобы дать пиратам по зубам", - сказал он.

Комментируя ситуацию вокруг захваченного сомалийскими пиратами судна "Ариана", на борту которого находятся 24 украинца, министр заявил: "Согласно жестким международным требованиям, ни одно государство мира не может вести переговоры с террористами".

"Это дело компании, которая эксплуатирует корабли", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

"Единственный случай, когда с террористами ведут переговоры и де-факто выкупами финансируют и стимулируют террористическую деятельность - это так называемая пиратская проблема в Аденском заливе", - сказал министр.

Он заявил, что украинские моряки живы. "Условия там тяжелые, но понятно, почему они тяжелые, получена была информация, что один член экипажа, женщина, имеет проблемы со здоровьем и ей не хватает лекарств", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

"Сразу была дана команда руководителю штаба в министерстве обеспечить и предложить лекарства. В понедельник мы получили ответ пиратов, у них достаточно своих лекарств и от нас их принимать отказались", - рассказал министр.