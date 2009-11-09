На аптечном складе налоговики выявили дефицитные медикаменты

На одном из аптечных складов в Николаеве сотрудники налоговой милиции обнаружили медицинские препараты по завышенным ценам и без разрешительных документов, а также без документов, подтверждающих происхождение лекарств.

Налоговики изъяли на складе марлю, повязки, шприцы, перчатки, а также антибиотики, противовирусные, ииммунномоделирующие препараты на общую сумму более 1,3 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в Николаевской области.

В сообщении говорится еще об одном резонансном нарушении. В Первомайске Николаевской области установлен факт безлицензионной деятельности, связанной с расфасовкой и реализацией лекарственного средства «Кислорода медицинского газообразного». Налоговики изъяли производственное оборудование стоимостью 310 тыс. грн.