Запрет на работу рынков вызывает протест в Черновцах

До 13 ноября включительно продлен запрет на работу непродовольственных рынков в Черновцах, в том числе «Калиновского рынка», которые из-за эпидемии закрыты с 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принято на совместном заседании Черновицкой городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии и штаба по противодействию эпидемии гриппа с учетом постановления областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии и ввиду того, что за последнюю неделю эпидемический порог в Черновцах превышен в 7,4, а в области - в 12,6 раза.

«Открытие в такой ситуации рынков, по заключению специалистов, может повлечь вторую волну заболевания среди горожан. Решение о возобновлении работы рынков в областном центре будет принято лишь после стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах и области», - говорится в официальном сообщении.

В то же время, как стало известно корреспонденту УНИАН, часть предпринимателей крупнейшего в городе «Калинивского рынка» не согласна с продлением карантина на вещевых рынках и готова с завтрашнего дня прибегнуть к крайним мерам – акциям протеста под стенами городской Ратуши. Наиболее радикальные предприниматели призывают своих коллег по рынку собраться в 06.00 - 07.00 утра на закрытом рынке, чтобы спланировать последующий ход своих действий.

Эти действия предпринимателей поддерживает и областная организация ВО «Свобода», которая в своем обращении отметила, что готовая устроить акции неповиновения, если городская противоэпидемическая комиссия не возобновит с 10 ноября работу «Калиновского рынка».

В обращении, в частности, подчеркивается, что «ситуация, сложившаяся в связи с закрытием с 1 ноября 2009 года вещевых рынков на Буковине, в первую очередь «Калиновского рынка», поставила на грань выживания тысячи предпринимателей и тех, кто работает на рынках. Нет предела лицемерию тех, кто, разрешив дальнейшую работу гипер- и супермаркетов, почему-то прекратили работу вещевых рынков. В который раз мелкие предприниматели, как и в 2008, после наводнения, оказались в абсолютно незащищенном положении. У многих людей все средства вложены в товар на рынках, а на руках - долговые обязательства по кредитам, необходимость платить за аренду, за товар, ответственность за обеспечение самым необходимым своих семей. Кого волнует судьба этих людей?”.

После этого заявления заведующая эпидотделом Черновицкой городской СЭС Ирина ВОСТРИКОВА сообщила УНИАН, что Черновцы до сих пор находятся в разгаре эпидемситуации, и потому «Калиновский рынок» открывать еще рано.

«На сегодняшний день, - говорится в этом сообщении, - ситуация с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями остается напряженной, неблагоприятной и далекой до стабилизации. Город Черновцы находится в периоде разгара эпидситуации. Открытие промышленных рядов "Калиновского рынка" и других промышленных рынков еще несвоевременно. Противоэпидемические мероприятия, которые можно проводить в магазинах и супермаркетах, невозможно применять на рынках».

Черновицкий городской штаб по противодействию эпидемии гриппа также призвал общественно-политические организации «не спекулировать на ситуации», а в своих оценках пользоваться исключительно заключениями и рекомендациями специалистов-медиков. «Лишь в период с 16 октября ОРЗ, гриппом и пневмонией переболели более 27 тысяч черновчан. От пневмонии умерли девять человек трудоспособного возраста, в том числе одна беременная женщина», - говорится в сообщении штаба.