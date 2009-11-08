Жители Прикарпатья добровольно сдали 115 единиц оружия

Жители Прикарпатья в октябре добровольно лишились 115 огнестрелов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в Ивано-Франковской области.

По их информации, на протяжении октября органы внутренних дел Ивано-Франковщины проводили традиционную акцию доброй воли относительно граждан, в собственности которых по определенным причинам или обстоятельствам было не зарегистрировано оружие, заряды или взрывные материалы.

По сообщению управления общественной безопасности УМВД в области, бесконтрольный оборот оружия за этот период уменьшился на 115 единиц разнообразных огнестрелов и почти 900 зарядов. Еще 27 жителей края сознательно лишились незарегистрированных охотничьих ружей и винтовок, которые доныне находились в незаконном обороте.

В то же время, учитывая соответствующие заявления некоторых граждан, которые добровольно сдали неучтенное оружие и выразили желание зарегистрировать его в собственное пользование, органы милиции после определенной проверки и исследований зарегистрировали 5 охотничьих ружей и два газовых пистолета, отмечается в сообщении. “С новоиспеченными законными владельцами этих огнестрелов проведен инструктаж и доведено требования законодательства об условиях хранения и пользования оружием”, - сообщили в ЦСО.