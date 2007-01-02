Евросоюз возглавит борьбу с ”кровавыми алмазами”

С 1 января 2007 года Европейский Союз будет председательствовать в Кимберлийском процессе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Как известно, Кимберлийский процесс является организацией для борьбы с так называемыми “конфликтными алмазами”, то есть алмазами, которые использовались повстанческими движениями в Африке для военных действий.

“Европейская комиссия во время своего председательства будет ставить целю улучшение эффективности процесса и прекращение незаконной торговли бриллиантами”, - цитирует пресс-служба комиссии ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бениту ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.