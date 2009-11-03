Сколько Украина и Россия тратят на охрану Азовского и Черного морей?

Счетные палаты Украины и России начали совместную проверку эффективности государственных расходов на сохранение биоресурсов Азовского и Черного морей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины.

По данным пресс-службы, на сегодняшний момент оба государства расходуют огромные средства на сохранение, добычу и воссоздание биоресурсов, но насколько эти расходы эффективны, пока четкого ответа нет. Представители Счетных палат наметили график, в соответствии с которым состоятся как совместные, так и параллельные проверки в рамках каждого из государств.

Параллельный аудит проводится по плану работы на 2009-2011 годы специальной группы EUROSAI по использованию средств, выделенных на ликвидацию и предупреждение катастроф. Координаторы аудита - Счетные палаты Украины и России.