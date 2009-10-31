Погибшие от вирусной пневмонии на Прикарпатье не были за границей

Погибшие от вирусной пневмонии на Прикарпатье не находились за границей.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации руководителей Главного управления здравоохранения ОГА, в области нет лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости на “калифорнийский грипп”. Анализы для такой диагностики отправляются в Киев и за границу.

Точно известно лишь то, что шестеро умерших не находились за границей и среди них нет жителей Ивано-Франковска.

Как сообщал УНИАН, На сегодня в Ивано-Франковской области от неустановленного вируса уже умерли 8 человек.

За медицинской помощью с начала эпидемии обратилось 24 тыс. 90 больных, из них 45% - дети в возрасте до 14 лет. Были госпитализированы 1293 больных. За последние сутки за помощью обратилось 6 тыс. 566 жителей края (из них – 2 925 детей). Из этого количества больных госпитализирован 231 человек (из них – 68 детей). Сейчас в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 37 человек (из них – 5 детей), 5 беременных женщин находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние таких больных стабильное, угрозы жизни нет.

На Прикарпатье создана рабочая группа, которая отслеживает ситуацию с обеспечением аптечной сети необходимыми медицинскими препаратами и средствами защиты, а также контролирует цены на них.