В законопроекте о детской порнографии есть ряд "белых пятен"

Интернет Ассоциация Украины просит депутатов Верховной Рады откорректировать законопроекты об ответственности за распространение детской порнографии в Интернете перед тем как утверждать его окончательно.

Об этом представители ассоциации заявили сегодня на прес-конференции в УНИАН.

Председатель правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА отметила, что члены ассоциации поддерживают необходимость принятия такого закона, но для того, чтобы он отвечал европейским стандартам, необходимо ликвидировать в предложенных двух проектах ряд "белых пятен", поскольку в существующем виде он "не решает задекларированную задачу... и даже создает правовую и технологическую базу для новых нарушений в сфере компьютерных и телекоммуникационных сетей".

В частности, сказала она, это касается процедуры изъятия доказательной базы относительно нарушений в компьютерных системах и коммуникационных сетях, обеспечение четких и однозначных формулировок и определений соответствующих понятий и нарушений.

В свою очередь, член правления ассоциации Иван ПЕТУХОВ заметил, что прописанные в проектах отдельные пункты нарушают восемь статей Конституции Украины, создают угрозу для накопления и дальнейшего разглашения "компромата" на тех или других граждан или должностных лиц.

"Введение этими законопроектами ответственности за хранение незаконного контента потенциально подводит под статью Уголовного кодекса каждого, кто подключен к Интернету, ведь незаметно для пользователя записать извне на его компьютер любую информацию для специалиста не составит трудностей. Это своеобразный расстрел на расстоянии с помощью трех кнопок", - сказал он.

При этом И.ПЄТУХОВ выразил удивление, что провайдер также может нести ответственность за использование абонентом незаконного контента.

По его словам, таким образом на провайдера возлагаются фактически "полицейские функции" и обязанность следить за всеми действиями своих абонентов.

В то же время представители ИнАУ назвали недопустимыми предложения наделить Кабмин правом определять срок, порядок и перечень информации относительно соединений абонентов. Это, по их убеждению, может привести к возвращению практики "темников" и нарушению прав граждан.

Учитывая изложенное, члены ассоциации призывают народных депутатов прежде чем во второй раз рассматривать два законопроекта (№3271 и 1340), "прислушаться к мнению специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций и предотвратить создание непрозрачного механизма, который позволит властным структурам по своему усмотрению манипулировать участниками украинского рынка доступа к сети Интернет... Иначе мы получим тотальный контроль, тем более в период предвыборных кампаний".