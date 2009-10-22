Бешеная кошка покусала хозяев

В Закарпатье бешеная кошка покусала двух человек.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области, пострадали 31-летняя мать и 8-летняя дочь – жители с. Турица Перечинского района.

По словам матери, по неизвестным причинам домашнее животное набросилось на нее и ее 8-летнюю дочку.

Женщины с укусами обратились к врачам, которые после обработки ран сразу назначили пострадавшим профилактическую вакцинацию от бешенства.

Чрезвычайное событие произошло еще 18 октября, однако лишь сегодня стали известны результаты вскрытия тела домашнего животного. Санстанция подтвердила предварительный диагноз кошки – бешенство.

Известно, что животное погибло вскоре после того, как набросилась на хозяев, тело кошки передали в Закарпатскую областную ветеринарную лабораторию для проведения анализов.

По данным Центра пропаганды МЧС, тело животного сожгли, а во дворах населенного пункта проведены ветеринарные мероприятия.

В данное время пострадавшие находятся под надзором врачей Перечинской районной больницы.